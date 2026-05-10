お笑いコンビ・令和ロマンの郄比良くるまが１０日、令和ロマンの単独ライブ「ＲＥ：ＩＭＷＡＲＯＭＡＮ」のリハーサル観覧特典をめぐる騒動について、自身のＸ（旧ツイッター）で謝罪した。郄比良は「ＲＥ：ＲＥＩＷＡＲＯＭＡＮＳＳロマン席・Ｓロマン席をご購入のお客様へ」のタイトルでＸを更新。「この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！」