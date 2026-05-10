◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節横浜ＦＭ１―１（ＰＫ４―５）鹿島（１０日・日産スタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は横浜ＦＭを１―１で迎えたＰＫ戦で下した。後半アディショナルタイム５分にＦＷレオセアラが意地の同点ゴールを決め、ＰＫ戦ではＧＫ早川友基が相手３番手のキックをセーブした。＊＊＊前半から横浜ＦＭのコンパクトな守備に苦しみ、敵陣ゴール前への侵入回数が限られる展開に。前半だけ