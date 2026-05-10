◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が、一時勝ち越しの２ランを含む３安打２打点で勝利に貢献した。５月２日の阪神戦（甲子園）で３安打を放って以来、７試合ぶりの猛打賞を記録した。同点の４回無死一塁で迎えた第２打席、相手・桜井の初球、１３７キロフォークを完璧に捉えて左翼席まで運んだ。一時勝ち越しの２ランで、打球速度は１８１・１キロとメジャー級