ＴＢＳ系「バナナマンのせっかくグルメ！！２時間ＳＰ」（日曜・午後７時）が１０日放送され、４月２８日に所属事務所の公式サイトで当面、休養することを発表した「バナナマン」の日村勇紀について、番組冒頭で相方の設楽統が説明する一幕があった。この日、「お休み」と書かれた笑顔の日村の等身大パネルとともに登場した設楽。日村のパネルを触りながら「あれ？ペラペラになっちゃった」とギャグをかますと「日村さんが