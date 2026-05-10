地元で生産されるカーネーションを知ってもらおうと、母の日の10日、うきは市の道の駅うきはで400本のカーネーションが無料で配布されました。うきは市はカーネーションの作付面積が県内一を誇っていて、26品種・100万本以上を出荷しています。■男の子「お母さんに渡す」「どういう気持ちで渡しますか？」「いつもありがとう」うきは市で生産されたカーネーションは県内をはじめ