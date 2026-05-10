母の日の10日、福岡市・天神では乳がん経験者でつくる「あけぼの福岡」が、乳がん検診の大切さを呼びかけました。乳がんは女性の8人に1人がかかるとされていますが、自分でも見つけることができ、早期発見・治療で治る可能性が高いといわれています。■あけぼの福岡深野百合子代表「若い人でも乳がんになる可能性はありますので、ブレスト・アウェアネスという乳房を意識する生活をしてほしい。」あけぼの福岡は「自分の乳房を触っ