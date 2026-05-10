「ファーム交流戦ロッテ５−４巨人」（１０日、江戸川区球場）巨人の浅野翔吾外野手が今季１号ソロを放った。四回１死。ロッテの先発左腕・秋山に対して、カウント２−２から２球ファウルで粘って、８球目の真ん中低めへ直球を豪快にすくい上げた。打った直後に歓声が響き、左翼手が途中で諦める完璧なアーチだった。浅野は高松商時代に甲子園で活躍し、２０２２年度ドラフト１位で巨人に入団。今季は１軍キャンプスター