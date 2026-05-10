ＴＢＳ系「今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜」が９日に放送され、岡田准一、ロバート・秋山竜次が出演。ニューヨーク・屋敷裕政が「引率ガイド」として番組を進行した。この日は「今さら昭和歌謡アイドル秘蔵連発ＳＰ」。８０年代アイドルにスポットを当てた。当時としては破格のプロモーション費用１億円をかけられた１９８２年デビューの女性３人組アイドルグループ・スターボーを「幻アイドル」としてクロー