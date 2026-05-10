第34回 橋田賞授賞式に、受賞者の小日向文世さん、佐藤浩市さん、小芝風花さん、今田美桜さんらが登壇しました。【写真を見る】【 小日向文世 】 橋田賞受賞で「尻を叩かれた」大ベテランばかりの現場で妻役の戸田恵子も「久々に現場がピリピリ」同賞は「人の心、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され感動を呼び起こした芸術性豊かで優れた番組・作品・人」及び「放送文化の振興・向上に寄与した番組・作品・人」