「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）横綱豊昇龍が高安との取り組みで右足を痛め、苦痛に表情をゆがめた。何とか自力で土俵下に降り、付け人の肩を借りながら花道を引き揚げていたが突如、きびすを返して自力歩行で土俵下に舞い戻った。次の瞬間、豊昇龍が土俵に向かって深々と頭を下げると、場内のファンからは惜しみない拍手が痛々しい姿で引き揚げる横綱の背中に向かって送られた。ＳＮＳでは「おじぎしてな