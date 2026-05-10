歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月10日（日）、インスタグラムと公式ブログを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんとともに過ごした「母の日」の様子を報告しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】 「麗禾と勸玄から麻央へ」母の日に麻央さんへプレゼント「我が家にとっても母の日は特別です」インスタグラムには仏壇に色とりどりの花束とティーセットが並んだ写真を投稿。「母の日。麗禾