横浜M―鹿島PK戦で横浜M3人目のキックを止める鹿島・GK早川＝日産スタジアム明治安田J1百年構想リーグ第16節（10日・日産スタジアムほか＝8試合）東は首位の鹿島が横浜Mと1―1で突入したPK戦を5―4で制し、勝ち点39とした。FC東京は東京Vに2―1で逆転勝ちし、同35。町田は千葉を2―0で退け、同31とした。柏は川崎に1―0で勝って連敗を6で止めた。西は首位の名古屋が京都に3―0で快勝し、勝ち点31とした。山岸が3得点した。神