洗濯日和も空気の乾燥注意あすは朝から晴れる所が多いでしょう。洗濯日和となりますが、空気の乾燥が続くため火の取り扱いにご注意ください。ただ、関東の山沿いを中心に、午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。【画像で見る】週明け11日〜17日までの週間予報沖縄や奄美は梅雨空が続き、雨が降ったりやんだりとなる見込みです。石垣島などの先島諸島や小笠原諸島では、激しい雨の降る所もあるでしょう。日中は広い範囲で25℃