「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京２−１東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）ＦＣ東京が試合終盤にＦＷ長倉幹樹のゴールで劇的勝利を挙げた。負傷から復帰後初先発となったＤＦ長友佑都（３９）は、日本代表の森保一監督が視察に訪れた中、後半３２分までプレー。「自分の魂は見せられた。日本で唯一無二の魂なので。そこだけは自信を持っている。そこは森保さんに届いたんじゃないかなと思います」とうなずいた。試合