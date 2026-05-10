5月10日（日）、東京芝1600メートルを舞台に3歳マイル王決定戦、NHKマイルカップ・G1が行われた。混戦模様のレースを制したのは、発走直前に1番人気となったロデオドライブ。道中は後方に控え、最後の直線に入り一気に加速。大外から猛追し、4番人気アスクイキゴミとの激しい叩き合いへ。写真判定の結果ハナ差でロデオドライブが制し、G1初挑戦で見事3歳マイル王の座をつかんだ。また、鞍上のD.レーン騎手は今年G1初制覇。この勝利