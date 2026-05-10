みなさんは、「いつかやってみたい」と思う人生初の体験はありますか。キューサイ株式会社（福岡市中央区）が実施した「挑戦意欲」に関する調査によると、約8割が「いつかやってみたい人生初の体験がある」と回答した一方で、体力と年齢を理由に人生初を断念していることがわかりました。【調査結果】人生初への挑戦を妨げるハードルは？調査は、全国の40〜69歳の男女600人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されまし