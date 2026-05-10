258馬力の「"後輪駆動"SUV」2026年1月9日にベルギー・ブリュッセルモーターショーでワールドプレミアされたマツダ「CX-6e」が、欧州やオーストラリアなどへ展開。2026年4月9日にはオーストラリアでの価格・仕様が正式発表され、先行予約が開始されました。「CX-6e」は、2025年の上海モーターショーで発表された「MAZDA EZ-60」をベースに開発した、中国・重慶長安汽車との協業による電動車ラインナップの第2弾。【画像】マツダ新