私（ソウマサヨ、60代）は近所に住む娘（アカネ、30代前半）夫婦をサポートするため、孫（コウタ、年長）の保育園や習い事の送迎を担っています。最近は孫のお世話に疲れを感じることが増え、娘に「少し頼りすぎでは」と伝えました。すると娘は疲れた表情で夫のタクヤくんが家事や子育てに関わろうとしない現状を話します。さらに、私はタクヤくんの「ババサブスク」という言葉にショックを受け、今こそ娘一家との関わり方を見直す