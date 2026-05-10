陸上の木南道孝記念が１０日、大阪市で行われ、女子棒高跳びで、太田女子高校出身の諸田実咲選手が日本新記録の４メートル５０センチを跳び、優勝しました。 諸田選手は、自身が３年前のアジア大会で銀メダルを獲得した時に記録した４メートル４８センチを２センチ更新しました。 諸田選手は「やっと跳べたなというのが一番強い。いい追い風が吹いてくれていて、落ち着いて臨めていたのがよかった」と話しました。