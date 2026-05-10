プロバスケットボールＢリーグ１部群馬クレインサンダーズはクラブ史上初のセミファイナル進出をかけ、千葉ジェッツとの第２戦に挑みました。 ９日の第１戦では、ブラックシアーが大暴れ。豪快なダンクなど両チーム最多の２４得点、さらにリバウンドも１６とダブルダブルの活躍。すべてのクォーターで千葉を上回り、チャンピオンシップ初勝利を収めました。 歴史的な勝利を一目見よ