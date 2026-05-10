季節ごとに色とりどりの花を楽しめる高崎市の花の名所でネモフィラが見頃を迎えています。 晴天に恵まれた１０日、高崎市鼻高町にある鼻高展望花の丘には、季節の花を求めて多くの人が訪れました。 中でも人気を集めているのはネモフィラです。澄んだ青色の小さな花が３０００平方メートルにわたって広がる様子は圧巻です。ことしの開花は、例年より一週間ほど早く今月２０日ごろまで楽しめるということです。 このほ