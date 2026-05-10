新緑の榛名山を舞台にした自転車レース「榛名山ヒルクライム」が開かれ、全国から集まった約３９００人が榛名路を駆け抜けました。 ことしで１４回目となる榛名山ヒルクライム。北は北海道から南は沖縄まで３６の都道府県から約３９００人が参加しました。レースは榛名湖を目指す全長１６．１キロのコースと１１．６キロの榛名神社コース、６．７キロの初心者コースで行われました。 １０日は風