まちのあちらこちらでストリートライブを楽しめるイベントが高崎市で開かれました。 このイベントは、高崎市のまちなかを音楽で元気にしようと９年前から開かれていて、ことしはプロやアマチュアのミュージシャン約１８０組が参加しました。 公園や広場、交差点などまちなかの２１か所で行われる路上ライブ。訪れた人たちは、足を止めて、ギターの弾き語りやアコースティック楽器によるジャズ、三味線