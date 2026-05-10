日本最古のマラソンとして親しまれている安政遠足侍マラソンが１０日、安中市で開かれ、約１３００人のランナーが旧中山道を駆け抜けました。 安政遠足侍マラソンは、江戸時代に安中藩が藩士の心身を鍛えようと安中城内から碓氷峠まで走らせたことが始まりとされ、日本マラソンの発祥と言われています。今年も人気アニメのキャラクターや戦国武将など、趣向を凝らした衣装に身を包んだ約１３００人のランナー