きょう午前10時ごろ、鶴岡市の国道7号で、バイクに乗っていた23歳の男性がバランスを崩し、転倒する事故がありました。男性は、足のすねなどの骨を折る重傷です。 警察によりますと、きょう午前10時ごろ、鶴岡市の国道7号で、信号でバイクを停止しようとブレーキをかけた際にバランスを崩し、転倒する単独事故がありました。 この事故で、バイクを運転していた23歳の男性1人が、右足のすねや足首の骨を折る大けがをし、病