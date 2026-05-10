新潟市の北越高校ソフトテニス部の部員など21人が死傷したバス事故で、逮捕された運転手の男が「体調に不安はなかった」と話していることが分かりました。高校は10日、部員の保護者への説明会を開きました。 この事故は今月6日、福島県の磐越道で、遠征に向かっていた北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどし、稲垣尋斗さん（17）が死亡、20人が重軽傷を負ったものです