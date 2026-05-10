ボートレース江戸川の「G2江戸川634杯モーターボート大賞」が11日に開幕する。地元・東京支部勢の中で初日、注目の存在は小原聡将（32）だ。4月26日〜5月1日の前節の当地ゴールデンウイーク開催は当地5回目の優勝戦進出に成功も、絶好枠で4着に敗れた。「本当にそろそろ江戸川で優勝したい。江戸川は忘れ物が多過ぎます。この大会を勝てばSGに出られるし頑張ります」と当地初優勝への思いは誰よりも強い。前検は1番時計