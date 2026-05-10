◇セ・リーグヤクルト0―4広島（2026年5月10日マツダスタジアム）ヤクルトは、広島の小刻みな継投の前に、今季最少タイの3安打と打線が沈黙。今季5度目の零敗で連勝は3でストップした。池山監督は「負けは負けで仕方ない。切り替えていくしかない」と前を向いた。12日からは本拠・神宮で2位・阪神との2連戦。「明日（11日）しっかり休んでまた明後日から。一戦一戦戦うことを忘れずに、まだまだ100試合以上残っていまの