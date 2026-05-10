◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節BR東京 22―39 東京SG（2026年5月10日東京・秩父宮ラグビー場）初のプレーオフ（PO）進出を決めている5位のBR東京は、4位の東京SGに22―39（前半10―19）で敗れた。レギュラーシーズンは9勝9敗、総勝ち点41の5位で全日程を終了。23日に秩父宮で行われるPO準々決勝では、4位の東京SGと再び対戦する。BR東京は前半10分にSO中楠一期のPGで先取点を奪ったものの、2分後にトライを許