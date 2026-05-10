日本を代表するクルーズ船「にっぽん丸」がおよそ35年の歴史に幕を下ろしました。横浜港に帰ってきた「にっぽん丸」。今回のクルーズが最後ということで、大さん橋には多くのファンが詰めかけました。【映像】「にっぽん丸」最後のクルーズを終える瞬間全長およそ167メートルの「にっぽん丸」は、1990年に3代目としてデビューしました。およそ35年で、クルーズは2000回以上、寄港した港は国内外で400以上、総移動距離は530万