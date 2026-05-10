俳優の後藤久美子さん（52）、フランスの元F1レーサーのジャン・アレジさん（61）夫妻の長女でモデルのエレナ・アレジ・後藤さん（29）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。鮮やかなピンクの壁をバックにエレナさんは、「am i really in la if i skip this iconic wall」とし、鮮やかなピンクの壁をバックにしたショットを含む11枚の写真と動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、