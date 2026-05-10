◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）ＦＣ東京が東京Ｖとのダービーを２―１で制し、優勝争いに踏みとどまった。前半２９分に先制されたが、同４１分にＭＦ佐藤龍のパスを受けたＤＦ室屋が豪快な右足シュートをたたき込んで１―１に追いつく。後半も一進一退の攻防が続いたが、後半アディショナルタイム５分に途中出場のＦＷ長倉が勝ち越し弾を決めて、２―１で逆転勝利