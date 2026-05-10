重慶市永川区紅炉鎮の重慶西南茶業集団で、揉捻機（じゅうねんき＝茶葉をもむ装置）の稼働状況を確認する従業員。（４月２４日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶5月10日】中国重慶市永川区はここ数年、地域の強みを生かした産業基盤を積極的に構築し、質の高い茶葉産業を発展させている。茶葉メーカーの重慶西南茶業集団の生産加工拠点を区内の紅炉鎮に誘致し、利用率の低い夏秋茶を主に加工して海外へ輸出している。