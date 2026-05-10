ボートレース江戸川の「G2江戸川634杯モーターボート大賞」が11日に開幕する。10日の前検日、動きが良好だった一人が坂元浩仁（40＝愛知）だ。今節から新エンジン、新ペラ、新ボート、新燃料に切り替わり、前検は調整が手探りの選手が多かった。その中で坂元は早くも方向性をつかみつつある。「ペラは叩きました。起こしを含めて全体に悪くなさそう。これで行ってみようかなという感じです」と感触は上々。さらに「最近リ