「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。試合後、皇治は「ステロイド結果でました。平本ちゃんはステロイド、してないです。きっとね。ナチュラ