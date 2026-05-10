◇セ・リーグヤクルト0―4広島（2026年5月10日マツダスタジアム）プロ初先発のマウンドに上がったヤクルトの大卒3年目・石原勇輝投手（24）は3回を2安打1失点。3四球を与え、毎回走者を背負う投球に「ボール先行になってしまった。3者凡退で投げきれないのが今の実力」と悔しさをあらわにした。広島県呉市出身。この日の登板には父・芳男さん、母・美鈴さんら家族や親戚、友人など20人以上が応援に駆けつけた。母の日の