■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）第10試合スタンディングバウト3分3ラウンド／無差別級【マイクアピール映像】平本蓮「久保優太！てめえ、俺と9月にやれよ！」平本蓮--皇治ドロー（エキシビションマッチ）今大会で最も話題を集めた因縁の2人による一戦は、ドローで終わった。11キロの体重差が注目されたが、皇治はダウンを奪われずしのぎきった。試合後にマイクを持った2人は、それぞれ次戦の対戦要求をア