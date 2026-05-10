中東情勢悪化に伴う原油価格高騰の影響が栃木県内の観光や伝統産業にも及んでおり、関係者が気をもんでいる。（石塚格、伊藤学）那珂川のアユ料理を楽しめる人気スポット「黒羽観光やな」（大田原市黒羽向町）。１日から今シーズンの営業が始まったが、名物のアユの釜飯がイラン情勢の影響を受けて、夏以降食べられなくなる心配が出てきた。アユの釜飯は１合炊きの釜にあぶったアユの切り身と地元産のコメ、アユの骨などで取