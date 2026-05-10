俳優の北村有起哉（52）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。俳優を志したきっかけについて語った。この日は仲が良い俳優の鶴見辰吾とそろって登場。北村は俳優を志したきっかけを問われ「うちの親父が俳優だったんです。2世なんですよ」と父が俳優の北村和夫さん（07年他界）であると打ち明けた。和夫さんは数々の名作で名脇役を演じ、紫綬褒章も受章した昭