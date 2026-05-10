SUPER EIGHT横山裕（45）が、9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。2人の弟との思い出の写真を公開した。今回、横山は15年前に弟2人と初めて海外旅行をしたフィリピン・セブ島を訪れ、8歳下の弟・三男の充さんと合流した。10代の頃から父親代わりに弟たちの面倒を見てきた横山。母が亡くなり約15年、支えになった1枚の写真を公開し、「セブ島で撮った横山家3兄弟の写真があるんですけど。それをずっと