2026年５月９日、ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で負傷。これを受け、日本代表の森保一監督は「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」とコメントした。三笘の負傷がワールドカップのメンバー選考にどう影響を及ぼすのか。また５月15日のメンバー発表からW杯初戦のオランダ戦まで１か月あるなか、どんな判断でチームを構成するのか。森保監督は改めて選考基準について