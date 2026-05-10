ブルージェイズの岡本和真内野手は9日（日本時間10日）、本拠地ロジャーズセンターでのエンゼルス戦に「4番三塁」で先発出場。5回裏に追加点となる左前適時打を放つなど、4打数1安打1打点の活躍を見せた。公式放送局『MLBネットワーク』は同日、5月に入り打率.355、5本塁打、OPS1.315と打撃好調の岡本を特集。打席での立ち位置の変化に着目した。 ■好調を呼び込んだ「打席位置の変化」 『MLBネット