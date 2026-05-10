◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日大阪市・ヤンマースタジアム長居）女子10000メートルが行われ、不破聖衣来（三井住友海上）は32分59秒68で9位となった。田中希実（豊田自動織機）が31分41秒22で優勝。不破はレースを終え「思っていたよりも流れはスピードに乗れなかった。でも、最低でも3分20秒のペースからは落としたくない気持ちがあったので、そこだけは守ることができた」と振り返った。今後はマラソンへの初挑