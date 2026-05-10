ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船が、スペイン領のカナリア諸島テネリフェ島に到着し、乗客らの退避が始まりました。退避が行われている現場の近くから最新情報を伝えます。私は乗客の退避が始まった港に設定されたプレスエリアにいます。感染を広げないようにするため、この港のエリアは4つの区画に分けられていて、プレスエリアは乗客がバスに乗る区画からもっとも離れた場所に設定されています。先ほど20分ほど前