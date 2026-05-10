新潟・北越高校の男子ソフトテニス部がバス会社に運転を依頼した際、事故の前からレンタカーが使用されていたことが関係者への取材で分かりました。今月6日に発生した事故では、新潟県五泉市の蒲原鉄道がレンタカーのマイクロバスを手配。新潟・北越高校の男子ソフトテニス部では、以前から蒲原鉄道に依頼した際には、レンタカーのマイクロバスが使用されていたことが関係者への取材でわかりました。2023年に顧問が運転し、部員を