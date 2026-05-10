■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）女子10000mは田中希実（26、豊田自動織機）が31分41秒22で優勝、日本陸連が定めるアジア大会派遣設定記録の31分14秒63を切ることはできなかった。32年ぶりに日本で開催となる9月のアジア大会代表選考となった木南記念、代表枠は最大で男女各2人となるが、昨年9月の東京世界陸上において女子の廣中璃梨佳（25、ユニクロ）が入賞により内定を得てい