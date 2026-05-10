外国人捕虜の追悼式でスピーチする遺族のクイントゥス・ファンデルベイルさん。左は娘のリサさん＝10日午前、長崎市太平洋戦争中、長崎市にあった外国人捕虜の収容施設「福岡俘虜収容所第14分所」で、事故や病気、原爆により亡くなった外国人の追悼式が10日、市内の追悼記念碑前で開かれた。分所で過ごし、戦後に亡くなったオランダ人元捕虜の息子クイントゥス・ファンデルベイルさん（60）がスピーチ。戦争体験をあまり語らなか