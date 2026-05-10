◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク8-3ロッテ(10日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの周東佑京選手がホームスチールの裏側を明かしました。周東選手は1点差の3回裏、2アウト3塁で、ホームスチールに成功。相手左腕の毛利海大投手から大きくリードを取り、相手の投球とともに本塁へ突入。きわどいタイミングでしたが、捕手がタッチする際にボールがこぼれて、同点のホームインとなりました。このプレーに周東選手は「いきたいなと