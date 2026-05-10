◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-0 DeNA(10日、甲子園球場)阪神・藤川球児監督が試合後、投打の軸が結果を残したゲームを振り返りました。この日は才木浩人投手が7回無失点、佐藤輝明選手が10号ソロとチームをけん引。インタビュアーから“いい要素が詰まったゲーム”と振られ、「タイガースっぽいですよね」と笑顔を見せました。才木投手の投球には「この3連戦、3名ともいいピッチング内容。才木も今日も非常に良かった」とコメント