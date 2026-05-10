◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-0 DeNA(10日、甲子園球場)DeNA・京田陽太選手がNPB通算543人目の1000試合出場を達成しました。京田選手はこの試合に「6番・ショート」で出場し記録達成。試合が成立した5回終了後に場内でアナウンスされると、京田選手は記念ボードを掲げファンの拍手に応えました。現在32歳の京田選手は日本大から16年ドラフト2位で中日に入団すると、1年目から141試合に出場し新人王を獲得。中日6年間で700試合に出